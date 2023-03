FC Volendam zet opmars voort met zege op Fortuna Sittard

Het elftal van Jonk pakte in de eerste seizoenshelft slechts 6 punten, maar presteert na de lange winterstop aanzienlijk beter. Volendam won dit jaar al van SC Cambuur, RKC Waalwijk, FC Groningen, Vitesse en FC Emmen en pakte ook een punt bij Ajax. Vorige week ging Volendam bij koploper Feyenoord na een vroege voorsprong nipt onderuit (2-1).

Jonk gaf tegen Fortuna Sittard voorin Robert Mühren de voorkeur boven Henk Veerman. In een gezapige eerste helft was de eerste grote kans voor de Limburgers, al ontstond die per toeval. Volendam-verdediger Derry Murkin wilde de bal wegschieten, maar schoot tegen het uitgestoken been van Tijjani Noslin aan. De bal vloog rakelings over de lat.

Tekst gaat verder onder de tweet

Kort voor rust kwam Volendam op voorsprong via aanvoerder Carel Eiting. Aan het begin van de tweede helft schoot rechtsback Oskar Buur op aangeven van linksback Murkin de 2-0 binnen. Noslin bracht al snel de spanning terug met de aansluitingstreffer, maar Volendam wist de voorsprong vast te houden.

Herbeleef het duel via uitgebreide statistieken