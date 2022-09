Real wint bewogen Madrileense derby van Atlético

Real legde in de eerste helft af en toe oogstrelend spel op de mat. De eerste goal viel na ruim een kwartier. Aurélien Tchouaméni gaf een steekpass op maat aan Rodrygo, die de bal keurig langs keeper Jan Oblak schoot. De 0-2 viel zo'n 10 minuten voor rust. Luka Modric zette een een-twee op met Vinícius Júnior over de rechterflank, waarna de Braziliaan de bal op de linkerpaal knalde. Federico Valverde reageerde attent op de rebound.

In de tweede helft vocht Atlético zich terug in de wedstrijd. Invaller Mario Hermoso kopte 7 minuten voor tijd raak en zijn goal leidde een hectische slotfase in. Diezelfde Hermoso haalde het einde van de wedstrijd niet. De verdediger kreeg in blessuretijd een tweede gele kaart en kon inrukken.