Spaanse media: ’FC Barcelona door met Ronald Koeman’

Voetbal

Doelman Jay Gorter op weg naar ArenA

Niets lijkt de transfer van Jay Gorter (21) naar Ajax nog in de weg te staan. Go Ahead Eagles bereikte vandaag een mondeling akkoord met de Amsterdammers over de transfersom van de keeper, melden bronnen rond de club uit Deventer. De transfersom zou rond één miljoen euro liggen, met een doorverkoopp...