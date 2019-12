Tadic: ’We zijn ook mensen’

Het mag niet en het kan niet, zei de aanvoerder uit Servië over het ondermaatse spel van Ajax. „Want je moet altijd alles geven en volledig gefocust zijn. Maar we zijn ook mensen. Dit gebeurt weleens voor een belangrijke Europese wedstrijd. Vorig seizoen ging het zo fout tegen Heracles”, doelde hij op een gelijkspel (1-1) destijds.

Het is ook wel een beetje begrijpelijk dat de spelers van Ajax al met hun hoofd bij de kraker tegen Valencia waren. Overal waar ze komen, worden ze aan de allesbeslissende laatste groepswedstrijd in de Champions League herinnerd. De Johan Cruijff ArenA had dinsdag ook propvol gezeten als het stadion drie keer zo groot was geweest. De aangrenzende Ziggo Dome zendt het duel uit voor 18.000 fans. Ajax tegen Valencia is ook te zien in de bioscoop en in veel discotheken en kroegen in de hoofdstad.

De Champions League leeft weer in Amsterdam, na de prachtige Europese campagne van het vorige voetbaljaar. En op basis van de tot nu toe gespeelde groepswedstrijden verdient Ajax het ook wel om opnieuw te overwinteren. Vijf duels, tien punten en al twaalf keer gescoord. En in het tweeluik met Chelsea kwam Ajax er met een punt bekaaid vanaf. „Maar dat telt niet, daar hebben we nu niets aan”, zei Tadic. „We winnen de groep als we Valencia verslaan. Bij een gelijkspel gaan we ook door. Wij zijn Ajax en gaan voor de winst.”

Verloor Ajax alleen maar van Willem II wegens een gebrek aan scherpte? Of zijn de spelers ook moe na een overvol voetbaljaar met slechts een korte vakantie? En heeft Ajax wel goede vervangers voor de geblesseerde David Neres en Quincy Promes? Met Klaas-Jan Huntelaar in de spits en Noa Lang en Tadic op de vleugels lijkt het aanvalsspel voorspelbaarder en makkelijker te verdedigen.

„Natuurlijk hebben veel spelers pijntjes na zo’n jaar”, zei Tadic. „December wordt niet de fijnste maand. Promes en Neres zijn belangrijke spelers voor ons, maar bij Ajax hebben we meer dan elf goede voetballers. Volgens mij waren we tegen Willem II vooral te veel bezig met Valencia”, stelde de aanvoerder, die na het laatste fluitsignaal genoot van het applaus van het publiek. „Zij steunen ons ook na zo’n duel. Wij zijn één, altijd en overal. Dat zal je dinsdag tegen Valencia ook weer merken.”

Bekijk ook: Drie Ajacieden moeten oppassen

Bekijk ook: Ajax maakt Eredivisie door uitglijder weer spannend