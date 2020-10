Opnieuw topper in Eerste Divisie uitgesteld

Vorige week vrijdag kon de topper De Graafschap-NAC Breda al geen doorgang vinden vanwege een acute corona-uitbraak bij de Bredase club. De selectie en technische staf van NAC gingen vervolgens in quarantaine. Bij een nieuwe testronde afgelopen maandag zijn nieuwe besmettingen aan het licht gekomen, waardoor de quarantaineperiode is verlengd. Vandaag is er opnieuw een testronde geweest bij NAC Breda. De uitslag daarvan komt vanavond binnen. Maar zelfs als daardoor het licht op groen gezet zou worden voor hervatting van de training, zou NAC slechts één dag ter voorbereiding van de topper hebben na een dikke week inactiviteit. Daarom is na overleg tussen NAC, Cambuur en de KNVB besloten om de wedstrijd te verplaatsen.

Het is de derde wedstrijd in een dikke week tijd in de Keuken Kampioen Divisie die niet door kan gaan door een corona-uitbraak. Eerder gold dit ook voor FC Den Bosch-Almere City en dus De Graafschap-NAC Breda. Terwijl in de Eredivisie een streep moest worden gezet door RKC Waalwijk-PEC Zwolle.