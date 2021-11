KNVB overweegt wedstrijden te verplaatsen vanwege lege tribunes

Schaatsen

Sven Kramer valt tegen, Irene Schouten wint 3 kilometer

Al zit het soms tegen, Sven Kramer lijkt doorgaans alles onder controle te hebben. Maar zo is het even niet na zijn 5 kilometer bij de eerste World Cup in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Zijn negende plaats in de B-groep, in een ronduit tegenvallende tijd van 6.30.09, zit de 35-jarige schaatsvedette...