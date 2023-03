Zuivere hattrick Van Gerwen met derde winst op rij in Premier League

De twee begonnen de finale van Night 6 spectaculair met een fenomenale eerste leg en lieten de aanwezigen vooral in de zesde leg smullen. Alsof ze hun niveau de hele avond verborgen hadden gehouden, zo werd er in de finale bij tijd en wijle het beste bij elkaar naar boven gehaald. Michael Smith miste daarin de kans een 9-darter te gooien, maar vervolgens gooiden de twee elkaar de 180’ers nog een aantal keren om de oren. Van Gerwen gaf een 3-1 voorsprong uit handen tot 3-4, maar knokte zich daarna weer terug: 5-4. Smith miste vervolgens zijn kans op de bull’s eye om tot 5-5 terug te komen, waarna Van Gerwen de klus klaarde (6-4).

Van Gerwen heeft zich zodoende snel hersteld. Hij kreeg afgelopen zondag nog een ’tikkie’ in de finale van UK Open, toen hij de verrassing van het toernooi ook zichzelf liet verrassen. Andrew Gilding pakte alle kansen die de Nederlander hem gaf om in de strijd te blijven gretig aan en fietste Van Gerwen op de streep zelfs nog voorbij. Maar waar ’Mighty Mike’ in Minehead al korte metten maakte met tegenstanders van naam, daar deed hij dit in voorlopig ’zijn’ Premier League opnieuw.

Tekst gaat verder onder de tweet

Jonny Clayton moest er als eerste aan geloven en kende met een 6-2 nederlaag een korte avond in Liverpool. Peter Wright was de volgende die aan de zegekar werd gebonden: 6-1. Van Gerwen gooide nog geen 100+ gemiddeldes (respectievelijk 96.6 en 94.3). Dat is niet wat hij van zichzelf zal verwachten en de Vlijmenaar moet voor zijn doen hard werken. Tegelijkertijd is hij vaak ook beter dan alle andere topspelers aan het begin van 2023 en slaat de nummer drie van de wereld ’gewoon’ op de juiste momenten toe. De finale van de UK Open even buiten beschouwing gelaten. Maar als hij dan door Michael Smith om veel beter wordt gevraagd, dan blijkt hij ook ’gewoon’ in staat dat te leveren.

En zo staat Van Gerwen na zes van de zeventien avonden Premier League stijf bovenaan in het toernooi waar de winnaar 275.000 pond zal opstrijken.