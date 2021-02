Raymond van Barneveld kan terugkeer op Pro Tour net niet bekronen met winst

Premium Darts

WK darts: Gerwyn Price maakt favorietenrol wél waar

Gerwyn Price blijft nog in de race om Michael van Gerwen van de troon te stoten als nummer 1 van de wereld. Daarvoor moet The Iceman wel het WK darts winnen. In de kwartfinale rekende hij in ieder geval in een spannende negensetter af met Daryl Gurney: 5-4. Een sudden death-leg moest uitkomst bieden...