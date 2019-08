Doan op één bij PSV

PSV zal in deze periode rond meerdere opties navraag doen over het kostenplaatje dat aan de betreffende speler vasthangt. Maar Doan, de rijzende ster van het Japanse nationale elftal, staat bovenaan het lijstje mogelijke vervangers van Lozano.

Groningen wil hem niet zonder slag of stoot laten gaan. De noorderlingen sloegen maanden geleden al biedingen van ruim acht miljoen euro af van CSKA Moskou en Shakhtar Donetsk en de club had zijn huiswerk gedaan met het oog op een eventueel vertrek van zijn spelmaker. Op tweeënhalve week voor het verstrijken van de transferdeadline, met Doan nog steeds aan boord, heeft het een streep moeten zetten door een aantal potentiële vervangers, omdat zij elders al onderdak hebben gevonden. Dat zal meewegen bij de verkoop van Doan, die een recordbedrag (Marcus Berg ging voor 10 miljoen euro naar Hamburger SV) lijkt te moeten opleveren. Eerder flirtte Ajax met de Japanner, die op bezoek was bij het Champions League-duel Ajax-Bayern München, maar later een aanbieding om Ajax-Real Madrid bij te wonen afsloeg. Van een transfer kwam het niet.

Doan (21) kwam in de zomer van 2017 als 19-jarig talent alleen naar de andere kant van de wereld. Hij toonde in het moeilijkste seizoen van FC Groningen in de afgelopen jaren direct aan een hoog rendement te halen in de Eredivisie: 9 goals en 3 assists. Vorig seizoen blijf de teller steken op 5 goals en 3 assists, na een voor de Japanner fysiek zware tweede seizoenshelft (door het toernooi om de Azië Cup in de winter). Hij kan behalve op rechts ook op tien uit de voeten en kan de creativiteit en het rendement brengen dat wegvalt na de blessures van Gaston Pereiro en Sam Lammers en het vertrek van Lozano.

