Alpine reageert op ’giftige’ berichten: ’Wij tolereren dit niet’

Door Lars van Soest

Alonso (r.) haalde flink uit naar zijn teamgenoot. Ⓒ ANP/HH

são paulo - Het team van Alpine heeft zich zaterdag na de sprintrace in São Paulo beklaagd over de vele ‘giftige’ berichten die leden van het team en het team zelf via sociale media hebben ontvangen. ,,Wat er ook op de baan gebeurt, er is absoluut geen excuus om haatvolle berichten naar onze rijders, teamleden of fans te sturen.”