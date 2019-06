Kiki Bertens wint haar partij tegen Elena Rybakina. Ⓒ ANP

ROSMALEN - Het is heel makkelijk om het succes van Kiki Bertens in Rosmalen te relativeren. De beste Nederlandse tennisster staat zondag in de finale van het grastoernooi in eigen land, maar hoefde daarvoor geen speelster van wereldklasse te verslaan. Toch mag wel weer eens worden benadrukt dat Bertens zelf tegenwoordig van wereldklasse is.