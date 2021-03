Daverende verrassing in Parijs-Nice: dubbelslag Zwitser Stefan Bissegger (22)

Stefan Bissegger Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) heeft de derde etappe in de rittenkoers Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De Zwitser was in de tijdrit in Gien over 14,4 kilometer verrassend de snelste. De 22-jarige neemt ook de leiderstrui over van Michael Matthews.