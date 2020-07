Verstappen: ’Zal moeilijk worden om Mercedes te verslaan’

Dat is niet zo gek, want de laatste zege van Red Bull op de Hungagoring dateert van 2014. Verstappen pakte vorig jaar weliswaar zijn eerste pole position, maar werd in de race tweede achter Lewis Hamilton.

„We moeten realistisch blijven. We zijn niet zo dominant als Mercedes, dat goed is op elk circuit”, aldus Verstappen in Boedapest. „Ik zal m’n best doen, maar je moet ook realistisch zijn. Het zal moeilijk zijn om Mercedes te verslaan. Laten we zien hoe close we kunnen zijn. Wellicht kan het weer nog een rol van betekenis spelen, maar op pure snelheid wordt het tegen dit Mercedes lastig.”

Bekijk ook: Russell blijft bij Williams

Voor het komende weekeinde is er de nodige regenval voorspeld in Boedapest. Verstappen viel tijdens het eerste race-weekeinde in Oostenrijk uit. Een week later eindigde hij op de Red Bull Ring als derde.