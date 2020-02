Tom Dumoulin moet fikse tegenvaller slikken

De Limburger zou in de Ronde van Valencia, die woensdag van start gaat, voor het eerst sinds het Criterium du Dauphine van vorig jaar weer aan de start van een wielerwedstrijd verschijnen. Afhankelijk van zijn herstel wordt bekeken waar zijn debuut voor de geel-zwarte brigade nu zal plaatshebben.

„Ik ben ziek geworden en keer nu huiswaarts”, aldus Dumoulin in een eerste reactie. „Dit is niet de manier waarop ik mijn seizoen had willen beginnen, maar ik moet verstandig zijn. Als je je niet goed voelt, is het beter om niet te koersen. Ik kwam naar Spanje om mijn conditie te verbeteren, niet af te breken. Hopelijk kan ik snel weer fietsen.”

Dumoulin kampte de afgelopen maanden met de naweeën van een knieblessure die hij opliep in de Giro d’Italia. Daardoor kon hij in 2019 amper koersen.

Begin dit jaar stapte de winnaar van de Giro van 2017 vanwege een verstoorde samenwerking over van Team Sunweb naar Jumbo-Visma.

De Duitser Paul Martens neemt de plek van Dumoulin in de Spaanse etappekoers in. Martens heeft gezelschap van zijn landgenoot Christoph Pfingsten, de Belg Maarten Wynants, Tobias Foss uit Noorwegen en de Nederlandse renners Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden en Dylan Groenewegen.

De Ronde van Valencia bestaat uit vijf etappes en eindigt zondag. Vorig jaar begon Dumoulin zijn seizoen eind februari in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De Limburger heeft de komende weken onder meer de Tirreno-Adriatico en Amstel Gold Race op zijn programma staan.

Dumoulin deelt in de Tour de France het kopmanschap bij Jumbo-Visma met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. Op de Olympische Spelen in Tokio hoopt hij te pieken in de tijdrit.