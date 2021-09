Formule 1-directeur Ross Brawn: ’Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn twee haantjes’

„Ze hadden het beiden kunnen vermijden, dat is duidelijk”, aldus Brawn in zijn column op de website van de Formule 1. „Ik weet ook zeker dat de fans verdeeld zullen zijn. Uiteindelijk denk ik dat het opnieuw een gevolg is van twee mannen die het tegen elkaar opnemen en niet willen toegeven. Het is jammer dat ze in het grind belandden, want het had een geweldige race kunnen worden. Persoonlijk denk ik niet dat dit de dynamiek heeft veranderd. Je hebt momenteel twee haantjes op het erf en daarvan zien we de gevolgen.”

Brawn hoopt van harte dat de felle titelstrijd tussen beide topcoureurs op het asfalt wordt beslist. „Ik ben benieuwd wat de impact zal zijn op hun voortdurende strijd om de titel. Ik denk niet dat een van hen nog zal inhouden de rest van het jaar, maar ik hoop dat het kampioenschap wordt gewonnen op de baan en niet in de vangrails of bij de stewards.”

