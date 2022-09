Premium Het beste van De Telegraaf

Emotioneel laatste duel op US Open voor Amerikaanse Carrière huilende Serena Williams voorbij: ’Dankjewel papa, ik weet dat je kijkt’

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Serena Williams houdt het niet droog. Ⓒ AFP

NEW YORK - Serena Williams wilde van geen wijken weten in haar zeer waarschijnlijk laatste duel als tennisprof, maar uiteindelijk bleek Alja Tomljanovic toch net wat beter in de derde ronde van de US Open: 5-7, 7-6 en 1-6. En dus zit de loopbaan van de emotionele Amerikaanse er nu op. De emoties emoties gierden over Flushing Meadows.