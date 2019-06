Bruma: ’Sneijder heeft me veel geholpen’

Eerder deze week gaf Jan Olde Riekerink, zijn oud-trainer bij de Turkse topclub, al aan dat Sneijder de man was die veel met jonge jongens als Bruma bezig was. Ook als ze bijvoorbeeld eventjes buiten de lijntjes liepen, was hij degene die ze corrigeerde. „Wesley heeft me heel veel geholpen, in mijn ontwikkeling als mens en als voetballer”, vertelt de aanvaller. „Daar ben ik hem heel dankbaar voor. Hij is een heel goed persoon.”

"PSV volgt me al vanaf mijn 16e"

PSV zat al lange tijd achter Bruma aan. „PSV volgt me al vanaf mijn 16e jaar”, aldus de 24-jarige Portugees. „Toen is het er nooit van gekomen, maar dat ik hier nu eindelijk ben, maakt me heel blij.”