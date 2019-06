Groenewegen wint ondanks val in slotfase

De sprinter van Jumbo-Visma kwam ruim 10 kilometer voor de finish ten val, maar slaagde er in met behulp van zijn ploegmaats op tijd het peloton weer te achterhalen. Daarin troefde hij vervolgens in de sprint de Let Emils Liepins en de Australiër Caleb Ewan af.

Jos van Emden, die een dag eerder de proloog won, blijft leider in het algemeen klassement. Hij is van dezelfde formatie als Groenewegen.

De eerste etappe ging van Bredene naar Heinkenszand, over bijna 200 kilometer.