‘Ik kon bijna mijn huilen niet inhouden’

Michael van Praag zal niet snel vergeten worden nu een schilderij van hem een plek krijgt bij de KNVB. Ⓒ KNVB

Amsterdam - In de Johan Cruijff ArenA, het stadion waar Michael van Praag als voorzitter van Ajax zo hard voor heeft geijverd, heeft hij vanavond afscheid genomen als voorzitter van de KNVB. Op een bondsvergadering van de KNVB droeg Van Praag (72) de voorzittershamer over aan zijn opvolger Just Spee, waarna hij zelf werd benoemd tot erelid van de voetbalbond. Daarna was er een feestelijke afscheidsreceptie voor Van Praag, die gedurende de maximale termijn van twaalf jaar bondsvoorzitter is geweest.