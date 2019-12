Onderzoek naar blessure PSV-spits Malen duurt langer

„Maar het onderzoek is nog niet afgerond. Dat gaat nog even duren. Tot die tijd kunnen wij niets zeggen over de geschatte duur”, zei een woordvoerder van de club.

Malen onderging maandag echter een mri-scan, waaruit bleek dat hij zijn kruisband niet heeft afgescheurd, maar dat er wel schade is, zo kon Telesport meldden. EURO 2020 wordt voor hem hoe dan ook een race tegen de klok.

Malen viel zondag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (3-1) aan het begin van de tweede helft uit. De international liep een knieblessure op toen hij na een duel met Leroy Fer niet goed op de grond terecht kwam.

De blessure van Malen is een volgende tegenvaller voor bondscoach Ronald Koeman. Memphis Depay scheurde afgelopen weekeinde in het competitieduel van zijn club Olympique Lyon een kruisband in zijn linkerknie. De oud-PSV’er kan zo’n zes maanden niet voetballen.

Oranje opent het Europees kampioenschap op 14 juni tegen Oekraïne.

