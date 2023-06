Pijnlijke uitglijder Rublev in Parijs: ’Een mirakel’

„Het was een ongelooflijke comeback, een mirakel”, zei Sonego (28) na zijn verrassende zege. „Ik besloot agressiever te gaan spelen na de eerste twee sets, want hij is een agressieve speler. Ik heb met de juiste instelling gespeeld en alles omgedraaid.” Na 3 uur en 42 minuten benutte de nummer 48 van de wereld zijn eerste wedstrijdpunt.

Tekst gaat verder onder de video

Rublev haalde vorig jaar nog de laatste acht in Parijs, net als in 2020. Hij is op een grandslamtoernooi nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen. In de vierde ronde neemt Sonego het opnieuw op tegen een Rus. Dan is Karen Chachanov zijn tegenstander.