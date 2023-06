Uitbundige Djokovic door na loodzware sets, Alcaraz overtuigend verder

Vooral de ontlading van de Serviër na het winnen van de tiebreak van de tweede set, toen beiden al drie uur op de baan stonden, sprak boekdelen. Djokovic vierde het beslissende punt met bijna net zoveel emotie als sommige van zijn grandslamoverwinningen. Hij liet een paar oerkreten los, balde zijn vuist en zweepte het publiek op, uitbundigheid die niet iedere aanwezige kon waarderen. Eerder in de set, bij 5-6, had Davidovich Fokina nog een setpoint gehad.

Bron: discovery+

Toch bleek Djokovic zijn ontlading ook terecht, want het binnenslepen van de tweede set was wel het punt waarop hij zijn Spaanse tegenstander - de nummer 34 van de wereld - de laatste hoop ontnam. Davidovich Fokina werd aan het begin van de derde set direct gebroken en liep daarna achter de feiten aan, waardoor Djokovic voor de veertiende keer op rij in de vierde ronde van het iconische graveltoernooi staat.

Bekijk ook: Politieke spanningen meer dan ooit voelbaar op Roland Garros

Djokovic toonde zich opgelucht na de zwaarbevochten zege. „Ik heb heel diep moeten gaan. Vooral de eerste twee sets waren zwaar, maar op een toernooi als dit moet je daarop voorbereid zijn. Dat was ik. Ik wist dat het moeilijk zou worden en dat het fysiek zou worden. Hij is een vechter die weinig zwakke punten heeft. Hij heeft mij geweldig tegenstand geboden.”

Alcaraz

Carlos Alcaraz heeft zonder al te grote problemen de vierde ronde van Roland Garros bereikt. De aanvoerder van de ATP-ranking was in drie sets te sterk voor Denis Shapovalov en had het alleen in de tweede set enigszins lastig: 6-1 6-4 en 6-2.

Alcaraz hoefde niet eens zijn beste tennis te spelen in de eerste set om eenvoudig weg te lopen van zijn tegenstander. De Canadees nam ontzettend veel risico met zijn slagen en hoewel dat een paar keer goed uitpakte, ging het veel vaker fout. Ondanks twee setpoints bij 5-0 voor Alcaraz wist Shapovalov nog wel te voorkomen dat hij zonder gamewinst de eerste set verloor, maar verder viel er voor hem op dat moment weinig eer te behalen.

Carlos Alcaraz. Ⓒ ANP/HH

Aan het begin van de tweede set kwam Shapovalov zowaar 0-40 voor tijdens de eerste servicegame van zijn tegenstander, maar de Spanjaard sloeg de drie breakpoints vakkundig weg. De kansen waren echter nog niet op en zo kwam Shapovalov na die dramatische eerste set ineens een break voor. Alcaraz brak hem echter terug, kwam vervolgens weer een break achter, maar vocht zich andermaal naast zijn tegenstander om vervolgens bij 4-4 het verschil te maken.

Tekst gaat verder onder de tweet.

In de derde set nam Alcaraz sneller afstand van zijn opponent. Soms dankzij fraaie punten, maar ook de dubbele fouten op verkeerde momenten van Shapovalov vielen op. Dat zorgde ervoor dat 24-jarige in Israël geboren tennisser er nooit echt een wedstrijd van kon maken tegen de nummer 1 van de wereld.

Na afloop was Alcaraz kritisch over zijn tweede set. „Ik maakte daarin gewoon te veel fouten, maar ik heb me daardoor niet in de war laten brengen, ik wist dat het wel goed zou komen. De kansen kwamen weer en die heb ik benut. Ik ben tevreden.”

Rublev geeft ruime marge weg

Voor de Rus Andrey Rublev zit Roland Garros er al na de derde ronde op. De nummer 7 van de plaatsingslijst gaf tegen de Italiaan Lorenzo Sonego een 2-0 voorsprong in sets uit handen en verloor in vijf sets: 5-7 0-6 6-3 7-6 (5) 6-3.

Andrey Rublev smijt uit frustratie zijn racket weg. Ⓒ ANP/HH

„Het was een ongelooflijke comeback, een mirakel”, zei Sonego (28) na zijn verrassende zege. „Ik besloot agressiever te gaan spelen na de eerste twee sets, want hij is een agressieve speler. Ik heb met de juiste instelling gespeeld en alles omgedraaid.” Na 3 uur en 42 minuten benutte de nummer 48 van de wereld zijn eerste wedstrijdpunt.

Tekst gaat verder onder de video

Rublev haalde vorig jaar nog de laatste acht in Parijs, net als in 2020. Hij is op een grandslamtoernooi nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen. In de vierde ronde neemt Sonego het opnieuw op tegen een Rus. Dan is Karen Chachanov zijn tegenstander.

Tsitsipas heeft weinig moeite met Schwartzman

Stefanos Tsitsipas heeft de vierde ronde van Roland Garros bereikt. De als vijfde geplaatste Griek had niet veel moeite om de Argentijn Diego Schwartzman te verslaan. Dat deed hij in drie sets, 6-2 6-2 6-3 .

Tsitsipas (24) geldt in Parijs naast favorieten Novak Djokovic en Carlos Alcaraz als een van de outsiders voor de titel. In 2021 haalde hij de finale op Roland Garros, maar hij won nog nooit een grandslamtitel.

Tsitsipas mag het nu opnemen tegen de Oostenrijkse qualifier Sebastian Ofner. Het is voor het vijfde opeenvolgende jaar dat hij in Parijs de tweede week haalt.