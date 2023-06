Uitbundige Djokovic door na loodzware sets, pijnlijke uitglijder Rublev ’een mirakel’

Vooral de ontlading van de Serviër na het winnen van de tiebreak van de tweede set, toen beiden al drie uur op de baan stonden, sprak boekdelen. Djokovic vierde het beslissende punt met bijna net zoveel emotie als sommige van zijn grandslamoverwinningen. Hij liet een paar oerkreten los, balde zijn vuist en zweepte het publiek op, uitbundigheid die niet iedere aanwezige kon waarderen. Eerder in de set, bij 5-6, had Davidovich Fokina nog een setpoint gehad.

Toch bleek Djokovic zijn ontlading ook terecht, want het binnenslepen van de tweede set was wel het punt waarop hij zijn Spaanse tegenstander - de nummer 34 van de wereld - de laatste hoop ontnam. Davidovich Fokina werd aan het begin van de derde set direct gebroken en liep daarna achter de feiten aan, waardoor Djokovic voor de veertiende keer op rij in de vierde ronde van het iconische graveltoernooi staat.

Djokovic toonde zich opgelucht na de zwaarbevochten zege. „Ik heb heel diep moeten gaan. Vooral de eerste twee sets waren zwaar, maar op een toernooi als dit moet je daarop voorbereid zijn. Dat was ik. Ik wist dat het moeilijk zou worden en dat het fysiek zou worden. Hij is een vechter die weinig zwakke punten heeft. Hij heeft mij geweldig tegenstand geboden.”

Rublev geeft ruime marge weg

Voor de Rus Andrey Rublev zit Roland Garros er al na de derde ronde op. De nummer 7 van de plaatsingslijst gaf tegen de Italiaan Lorenzo Sonego een 2-0 voorsprong in sets uit handen en verloor in vijf sets: 5-7 0-6 6-3 7-6 (5) 6-3.

„Het was een ongelooflijke comeback, een mirakel”, zei Sonego (28) na zijn verrassende zege. „Ik besloot agressiever te gaan spelen na de eerste twee sets, want hij is een agressieve speler. Ik heb met de juiste instelling gespeeld en alles omgedraaid.” Na 3 uur en 42 minuten benutte de nummer 48 van de wereld zijn eerste wedstrijdpunt.

Rublev haalde vorig jaar nog de laatste acht in Parijs, net als in 2020. Hij is op een grandslamtoernooi nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen. In de vierde ronde neemt Sonego het opnieuw op tegen een Rus. Dan is Karen Chachanov zijn tegenstander.