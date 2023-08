Dag 17: De hoofdtaak van een FIFA-vazal is de media het werken onmogelijk te maken

We zaten in de Uber van Azeem en daar moesten wij ons gelukkig mee prijzen, want Azeem was volgens de vele lovende recensies van Uber één van de betere chauffeurs van Sydney. Dat is zowaar geen kinderachtige prestatie, aangezien de metropool van New South Wales net zoveel inwoners telt als Nieuw-Zeeland.

De rit verliep inderdaad smooth. Azeem was niet het type chauffeur dat de hele tijd gas geeft, na drieënhalve meter remt, wéér gas geeft en na acht meter wéér remt, op een bumper gaat kleven en hier kilometers lang in blijft volharden. Aan de andere kant liet Azeem zich nu ook weer niet de kaas van het brood eten. Dus toen we vlakbij het trainingsveld van Oranje in Sydney waren, zet hij nog wel eventjes zijn Toyota voor een bus die in aantocht was en aanvankelijk niet van plan was te stoppen.

"Leeuwinnen moet je niet laten wachten"

Dat liet de buschauffeur niet op zich zitten en zette het als een Italiaan in de Romeinse ochtendspits op een toeteren. Het bleek de spelersbus van de Leeuwinnen te zijn. We adviseerden Azeem zijn gemak te bewaren en zo snel mogelijk aan de kant te gaan. Leeuwinnen moet je niet laten wachten, voor je het weet is het schema van de teammanager, de assistent-teammanager, de travelmanagers en de Chef Veiligheid in de war geschopt. Zoiets wil je niet op je geweten hebben.

Toen begon de poppenkast pas echt. Ineens cirkelden er in het Jubilee Stadium zwermen FIFA-vazallen om ons heen. De hoofdtaak van een FIFA-vazal is om het de media het werken onmogelijk te maken. Zij zijn er niet voor ons, wij zijn er voor hun. Hoe vaker het woord ’nee’ of de woorden ’nee, dat mag niet’ worden gebruikt, des te groter de kans op promotie. Er lopen vijf keer zoveel FIFA-horzels rond dan persmuskieten.

Toegang geweigerd

Zodoende werd ons de toegang tot het stadion geweigerd, ook al hadden we een door FIFA gefabriceerde pas om onze nek hangen. Een pas die zo’n beetje de afmeting heeft van een verkiezingsbord van een politieke partij of van zo’n Circus Renz-karton dat vroeger om lantarenpalen werd gevouwen. Een flinke jongen dus. Na tussenkomst van KNVB-perschef Martine werd ons alsnog toegang verleend tot het stadion. Het veld, zonder glasscherven, stenen en een plaat van 30 bij 25, was zo ongelooflijk strak gemaaid dat Andries er een vreugdesprongetje op maakte.

FIFA-vazal

Na de gebruikelijke interviewsessie bleek er hoog in het stadion speciaal voor ons een werkruimte inclusief FIFA-wifi en FIFA-wachtwoord te zijn ingericht, waar we onze stukjes konden tikken, dachten wij. Het was de allereerste keer dat een WK-deelnemer het stadion aandeed. Binnen vijf minuten kwam een onvermijdelijke FIFA-vazal ons vertellen dat we binnen een kwartier moesten maken dat we wegkwamen. Alle FIFA-vazallen waren immers vrijwilligers en het was vrijdagavond. Dus. Protesteren had geen zin. Bovendien zat het FIFA-vazalletje daar nu net op te wachten. Kon hij nog één keer heel erg belangrijk zijn. Uit nijd liet ik mijn bril vervolgens in de Uber liggen, die vanmorgen keurig bij de receptie van mijn hotel was afgegeven. Dank je wel Azeem.