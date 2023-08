Ajax betaalt 2 miljoen voor rechtsback Anton Gaaei

Anton Gaaei (20) moet bij Ajax de opvolger worden van Jorge Sanchez, die hard op weg is naar Porto. De rechtsback van Viborg FF heeft een salarisindicatie gekregen en kan in de Johan Cruijff ArenA zijn handtekening onder een vier-of vijfjarige verbintenis zetten. Met diens club Viborg FF heeft Sven Mislintat op hoofdlijnen een akkoord over de transfersom van twee miljoen euro.

Anton Gaaei Ⓒ ANP/HH