Ajax wil in gesprek met Ajax Cape Town over Andries Ulderink en Hans Vonk

Ajax Cape Town besloot Vonk te schorsen in afwachting van een onderzoek naar ernstige beschuldigingen van wangedrag. De club uit Kaapstad zegt niet waar de oud-keeper van beschuldigd wordt. Trainer Ulderink was het niet eens met die sanctie en kwam na een gesprek hierover met de directeur van Ajax Cape Town ontslag overeen.

„In onze optiek deden Andries Ulderink en Hans Vonk uitstekend werk”, laat een woordvoerder van Ajax weten. „Dat is ook te zien aan de stijgende lijn die is ingezet sinds Ulderink hoofdtrainer is en Vonk als hoofd voetbalzaken is aangesteld. Wij gaan in gesprek met de directeur van Ajax Cape Town en vinden het niet constructief om er via media dieper op in te gaan. Promotie naar de hoogste divisie heeft prioriteit.”

Ajax is in het bezit van 51 procent van de aandelen van Ajax Cape Town. Directeur Ari Efstathiou van Ajax Cape Town is naar eigen zeggen zeer teleurgesteld in Ulderink. „Het is al teleurstellend dat hij de schorsing van Vonk aanvecht”, reageert hij. „Maar nog teleurstellender is zijn timing. Hij deed dat vrijdag enkele uren voordat onze ploeg een vlucht moest nemen voor het duel met Free State Stars. Dat is niet professioneel en onaanvaardbaar. Ik had geen andere keus dan zijn ontslag te aanvaarden.”