’Waarom Ronaldo wissel was? Het is de miljoen-dollarvraag’

„Cristiano Ronaldo? Ze vragen vaak waarom hij een wissel is. Het is de miljoen-dollarvraag. Ik was van mening dat het voor deze wedstrijd beter was om de spelers te gebruiken die ik gebruikte”, aldus Santos.

„Het heeft niets te maken met de kwaliteiten van Cristiano, die staan niet eens ter discussie. Het is een kwestie van technische en tactische opties en dit leek ons de beste oplossing voor de manier waarop we de wedstrijd wilden benaderen. We geloofden dat hij in de tweede helft kon invallen en het spel kon bepalen.”

De 37-jarige Ronaldo kwam na ruim een uur binnen de lijnen. Zijn ploeg stond toen met 1-0 achter. Ricardo Horta maakte in de 82e minuut gelijk in Sevilla.

Ronaldo kwam afgelopen seizoen bij Manchester United tot 24 doelpunten in alle competities.