Twaalf Europese topclubs kondigen ’cynische’ Super League aan

De volgende clubs zijn bij het revolutionaire project nauw betrokken: AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur. Naar verwachting komen er voor het eerste seizoen in de nieuwe Europese topcompetitie nog drie clubs bij.

In de persverklaring vermeldt de directie van de Super League dat de oprichters uitkijken naar de discussies met de UEFA en de FIFA om met elkaar samen te gaan werken, „voor de beste uitkomst van de nieuwe liga en voor het voetbal in het geheel.”

Het is de bedoeling dat aan de Super League twintig clubs gaan deelnemen: de vijftien clubs die de nieuwe competitie hebben opgericht en vijf clubs die zich hebben gekwalificeerd op basis van de prestaties in het voorgaande seizoen. In augustus dient de competitie van start te gaan in twee groepen van tien ploegen, met uit- en thuiswedstrijden. De top drie van elke poule plaatst zich voor de kwartfinales. De clubs die als vierde en vijfde eindigen, gaan in play-offs strijden om de resterende twee tickets.

In de knock-outfase wordt eveneens een uit- en thuiswedstrijd gespeeld. De finale van de Super League gaat dan om één wedstrijd, die eind mei moet worden afgewerkt.

De ploegen die in de Super League uitkomen, zullen volgens het plan van de oprichters doorgaan met het spelen van competitiewedstrijden in eigen land. De vraag is echter of dat nog wel mogelijk zal zijn. De UEFA keurde zondag de komst van een ’wilde’ Super League in harde bewoordingen af en dreigde de deelnemende clubs uit de nationale competities te zetten en de spelers die in de Super League uitkomen, te weren uit de nationale teams.

Na de start van de Super League wil de organisatie ook een Europese topcompetitie voor vrouwenteams gaan opzetten. Voorzitter Florentino Pérez van Real Madrid is naar voren geschoven als de eerste preses van de nieuwe organisatie. Andrea Agnelli, de voorzitter van Juventus, gaat als vicevoorzitter fungeren. Ook Joel Glazer, medevoorzitter van Manchester United, treedt op als vicevoorzitter van de Super League.

De oprichters verwachten met de Super League een bedrag van 10 miljard euro te generen gedurende de periode dat de clubs zich aan het ambitieuze project hebben verbonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel jaar het in eerste instantie gaat. De twaalf tot vijftien clubs die de oprichting van de Super League mogelijk maken, kunnen rekenen op een bedrag van 3,5 miljard euro om hun investeringsplannen te ondersteunen en de financiële impact van de coronapandemie op te vangen.

De UEFA vergadert maandag onder meer over mogelijke hervormingen van de Champions League. De grote Europese clubs zijn al geruime tijd ontevreden over de opzet en over de verdeling van de inkomsten van dat toernooi. Mede daardoor zijn de plannen voor een Super League ontstaan.

De KNVB stelde zich zondag op het standpunt dat een „Super League niet in het belang is van het Nederlandse voetbal.”

FIFA roept op tot kalmte

De wereldvoetbalbond FIFA ziet geen heil in de vorming van een Super League door een select groepje Europese topclubs. „We spreken onze afkeuring uit over een gesloten en afgesplitste Europese competitie, buiten de internationale voetbalstructuren om”, liet de FIFA in een korte verklaring weten,

De wereldvoetbalbond reageerde ongeveer een uur nadat de oprichters van de Super League met de al deels uitlekte plannen officieel naar buiten waren getreden. „FIFA staat altijd voor eenheid in het wereldvoetbal en roept alle partijen die betrokken zijn bij verhitte discussies op om een rustige, constructieve en evenwichtige dialoog aan te gaan voor het welzijn van het spel en in de geest van solidariteit en fair play. De FIFA zal alles doen wat nodig is om bij te dragen aan een geharmoniseerde weg voorwaarts in het algemeen belang van het voetbal.”

De UEFA, de ECA (de belangenvereniging van Europese voetbalclubs) en diverse nationale bonden en competities zien eveneens niets in de revolutionaire plannen. „Het gaat om een cynisch project dat is gebaseerd op het eigen belang van een paar clubs, in een tijd waarin de samenleving solidariteit meer dan ooit nodig heeft”, liet de UEFA onder meer weten.

De UEFA praat maandag onder meer over de toekomst van de lucratieve Champions League, het toernooi dat door de komst van de Super League sterk zou kunnen devalueren.

Juventus maakt voorbehoud bij oprichting Super League

Van de twaalf voetbalclubs die gezamenlijk de oprichting van de Super League aankondigden, heeft Juventus als enige een voorbehoud gemaakt. De beursgenoteerde Italiaanse club liet in een eigen verklaring weten dat het nog niet zeker is dat de Super League ook daadwerkelijk tot stand komt.

„De clubs die dit project hebben opgericht, doen hun best om dit zo snel mogelijk uit te voeren”, meldt Juventus, de club van Oranje-international Matthijs de Ligt. „We kunnen op dit moment echter niet garanderen dat het project uiteindelijk met succes zal worden gelanceerd of de exacte timing daarvan voorspellen.”

Voorzitter Andrea Agnelli van Juventus wordt vicevoorzitter van de Super League. Agnelli heeft zijn functie als voorzitter van de ECA, de koepelorganisatie voor 246 Europese topclubs, neergelegd. Vanuit die rol pleitte de Italiaan er eerder nog voor om de voorgestelde hervormingen van de Champions League te ondersteunen. Vlak voordat de Europese federatie UEFA die hervormingen wilde vaststellen, kwamen twaalf topclubs uit Italië, Engeland en Spanje met de boodschap dat ze een eigen Super League gaan opzetten.

Ajax

De ECA heeft die plannen altijd afgewezen. Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, is een van de vicevoorzitters van de koepelorganisatie waarbij naast Ajax ook PSV, Feyenoord, AZ, FC Utrecht, Vitesse, sc Heerenveen en FC Twente zijn aangesloten. Van der Sar voerde zondag rond de door Ajax gewonnen bekerfinale tegen Vitesse (2-1) heel wat overleggen met de ECA. „Het was een drukke dag met constante telefoontjes en videomeetings met de ECA, zelfs na het laatste fluitsignaal”, schreef de oud-doelman op Twitter.

Het is de bedoeling dat het aantal vaste deelnemers aan de Super League nog met drie clubs wordt uitgebreid. Daarnaast zouden jaarlijks vijf clubs zich kunnen kwalificeren voor het toernooi. Het is onduidelijk of Ajax daar interesse in heeft.

Al sinds de jaren 90 wordt door Europese topclubs gesproken over de mogelijke opzet van een Super League, als tegenhanger van de Champions League. Ajax was daar in het begin ook nauw bij betrokken.

Premier Johnson: ’Super League raakt nationale voetbal in het hart’

De Britse premier Boris Johnson vindt de plannen voor het opzetten van een Super League „heel schadelijk” voor het voetbal. Johnson reageerde via Twitter op de boodschap van twaalf Europese topclubs, waarvan zes uit Engeland, dat ze een eigen internationale competitie hebben opgericht. „Dit raakt het nationale voetbal in het hart en zal supporters vanuit het hele land zorgen baren”, aldus de premier.

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal willen samen met Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan en Internazionale een eigen topcompetitie starten. De clubs uit Engeland, Spanje en Italië zijn wel van plan om in hun nationale competities actief te blijven, maar in plaats van de Champions League gaan ze dan midweeks spelen in de Super League: een ’gesloten’ competitie waarin de oprichters altijd meedoen.

„De betrokken clubs moeten verantwoording afleggen aan hun fans en de hele voetbalgemeenschap voordat ze verdere stappen nemen”, aldus Johnson.