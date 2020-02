Column biedt hoop voor Cillessen

De oud-doelman van Ajax was onder Ronald Koeman ook als reserve van Barça de nummer 1 in Oranje én mag hoop putten uit een column van Koeman op 19 augustus 2017 in De Telegraaf.

Toenmalig Everton-coach Koeman was het destijds eens met het selecteren voor Oranje van Maarten Stekelenburg, die bij zijn club in de Premier League op een zijspoor was geraakt. ’In de eerste ronde van de Europa League en in de voorbereiding heeft Maarten uitstekend gekeept. Daarom vind ik het heel terecht dat hij bij de voorlopige selectie van het Nederlands elftal zit. Ik zie met eigen ogen elke week dat hij een van de betere keepers van Nederland is. Toen hij vorig seizoen een aantal keren niet bij de Oranje-selectie zat, vond ik dat ook onterecht.’

