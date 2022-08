Ajax laat zich niet afleiden door slechte start van FC Utrecht

Ajax heeft het vaak lastig in Utrecht, al werden de laatste drie duels in de Domstad gewonnen. FC Utrecht mocht de laatste thuiswedstrijden tegen Ajax ook geen publiek ontvangen vanwege corona.

FC Utrecht is het seizoen matig begonnen met een nederlaag en twee gelijke spelen. Ajax is nog zonder puntenverlies en heeft in de laatste achttien seizoenen slechts eenmaal de eerste vier competitieduels weten te winnen.

„Utrecht tegen Ajax is altijd een pittige wedstrijd”, weet Schreuder. „Utrecht is een echte volksclub, met het publiek erachter. Iedere club wil van Ajax winnen en dat heeft Utrecht ook. Wij kijken gewoon met respect naar de tegenstander. Dan zien we veel goede dingen maar ook plekken waar mogelijkheden liggen.”

Schreuder beschikt over een nagenoeg fitte selectie. Francisco Conceição was de afgelopen week geblesseerd. „Maar ook dat ziet er nu goed uit”, zei de opvolger van Erik ten Hag over zijn Portugese buitenspeler. „Dat gaat niet lang meer duren.”