Geen Alvarez in basis Ajax

De trainer van Ajax bouwde in de Champions League eerder extra zekerheid in met Edson Alvarez op het middenveld, maar de Mexicaan start op Stamford Bridge op de bank. Daardoor is er – ten opzichte van de eerdere groepsduels – een plaats in de basis voor David Neres.

Het is aannemelijk dat Ajax daardoor in dezelfde formatie start als tegen Feyenoord (4-0) en PEC Zwolle (2-4), dus met een middenveld met Lisandro Martinez, Donny van de Beek en Hakim Ziyech. In beide wedstrijden speelde Ajax in de beginfase de pannen van het dak, maar was het verval vervolgens groot.

Eerder in competitieverband koos Ten Hag er ook voor om Promes op tien te zetten en Ziyech aan de buitenkant. De praktijk is echter dat er op de vier posities voorin volop gerouleerd mag worden. Die positiewisselingen moeten ook de Engelsen tot wanhoop drijven.