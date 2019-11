Loting Grand Slam of Darts: Van Gerwen treft Lewis

De poule van Van Gerwen is zeker niet makkelijk te noemen. Zo veroverde Lewis in het verleden tweemaal de wereldtitel. Zijn Britse generatiegenoot is op de zogenoemde Order of Merit echter afgegleden naar de 15e plek. Ook in de persoon van Ross Smith vindt de 30-jarige Vlijmenaar een geduchte tegenstander. Zo verloor hij onlangs bij het EK darts verrassend in de eerste ronde van de Engelsman. Jim Williams is voor het publiek de grote onbekende. Hij speelt niet bij de prestigieuze PDC, maar komt in actie voor de minder aansprekende tegenhanger BDO.

PDC en BDO

Bij de Grand Slam of Darts nemen zowel spelers van de PDC (24) als BDO (8) deel aan het toernooi. Van Gerwen won het majorevent drie keer (2015, 2016 en 2017). Gerwyn Price is in Wolverhampton de titelverdediger. Overigens vertrekt Mighty Mike vrijdag wel vol vertrouwen richting Groot-Brittannië. Zo zegevierde Van Gerwen afgelopen weekeinde bij de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Daarnaast schreef hij in de laatste vier weken ook nog de majors van de World Grand Prix en Champions League of Darts op zijn naam.

Noppert is in Wolverhampton ingedeeld bij Peter Wright, de nummer 7 van de plaatsingslijst. Zelf haalde Noppert twee dagen geleden bij de World Series of Darts Finals verrassend de finale, waarin hij verloor van Van Gerwen. Wel boekte de Fries in Amsterdam zeges op Jeffrey de Zwaan, tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson, Ian White en Dave Chisnall. Verder treft Noppert in zijn groep Ryan Harrington en Wayne Warren.

Vrouwelijke deelnemers

Harms en Veenstra zijn de Nederlandse BDO-spelers die acte de présence geven. Voor Harms kwam James Wade uit de koker gerold en voor Veenstra is Daryl Gurney één van de tegenstanders. De Nederlandse afvaardiging ontloopt in de eerste fase van de Grand Slam of Darts zo de twee vrouwelijke deelnemers. Lisa Ashton vindt ex-wereldkampioen Rob Cross op haar pad en Mikuru Suzuki speelt tegen titelverdediger Price.

De Grand Slam of Darts wordt afgewerkt van zaterdag 9 november tot en met zondag 17 november.

Loting Grand Slam of Darts

Groep A

Michael van Gerwen (1)

Adrian Lewis

Ross Smith

Jim Williams

Groep B

James Wade (8)

Ian White

Steve Lennon

Wesley Harms

Groep C

Gerwyn Price (5)

Dimitri Van den Bergh

Robert Thornton

Mikuru Suzuki

Groep D

Gary Anderson (4)

Darren Webster

William O'Connor

Dave Parletti

Groep E

Rob Cross (2)

Dave Chisnall

Jamie Hughes

Lisa Ashton

Groep F

Peter Wright (7)

Danny Noppert

Ryan Harrington

Wayne Warren

Groep G

Daryl Gurney (6)

Brendan Dolan

Gabriel Clemens

Richard Veenstra

Groep H

Michael Smith (3)

Nathan Aspinall

Martin Schindler

Glen Durrant