ATP Finals wordt ’gewoon’ het toetje van een knotsgek tennisjaar

In 2019 ging Stefanos Tsitsipas er met de titel vandoor. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Wat een verschil in de top van het mondiale tennis. Voor de beste vrouwen van de wereld is dit magere tennisjaar op één toernooitje na gespeeld, voor de mannen staan er nog een paar interessante evenementen op het menu. Met als klapstuk de ATP Finals in Londen, die volgens de organisatie over drie weken ’gewoon’ zullen plaatsvinden.