’Alsof ze in Duitsland zeggen dat Bayern club van Hitler was’ Rivaliteit tot kookpunt: Barça en Real Madrid verwijten elkaar ’club van Franco’ te zijn

Door Jorunn Vannoorden Kopieer naar clipboard

Dictator Franco, Barcelona-voorzitter Laporta en Real-voorzitter Perez Ⓒ Het Nieuwsblad

De rivaliteit tussen FC Barcelona en Real Madrid heeft het kookpunt bereikt. Door de opspelende corruptiezaak tegen Barcelona en de rol die Real daarin speelt, slingeren de voorzitters met verwijten naar elkaar. Beide clubs verwijten elkaar ’de club van het regime’ te zijn, maar wat is daar nu van waar? „Het is interessant om te zien hoe beide clubs de geschiedenis van Spanje gebruiken om hun rivaal te schaden”, aldus historicus in de Spaanse (sport)geschiedenis Enrico Castro Montes.