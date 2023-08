Heerenveen wint thuis van RKC na sterke eerste helft

De deze zomer aangetrokken Ion Nicolaescu opende halverwege de eerste helft de score. De Moldavische spits, veelvuldig toegezongen, nam de bal aan op zijn borst en volleerde hard raak. Ruim 5 minuten later was het opnieuw raak voor Heerenveen; verdediger Pawel Bochniewicz kopte raak na een vrije trap van Thom Haye. Nog voor rust werd het zelfs 3-0 via Osame Sahraoui, die met links afrondde na een solo.

In de tweede helft was de thuisploeg een stuk minder dreigend. RKC verkleinde de marge na een uur tot twee omdat Michiel Kramer raak schoot vanaf de penaltystip. De strafschop werd toegekend na een overtreding van Bochniewicz.

Ion Nicoaescu viert zijn goal: 1-0. Ⓒ ANP

Kort na de 3-1 ging Nicolaescu onder een ovationeel applaus naar de kant. Daniel Karlsbakk was zijn vervanger, maar die wist in het laatste half uur weinig gevaar te stichten.

Bij RKC maakte Henk Fraser zijn rentree als trainer in de Eredivisie. Hij vertrok vorig seizoen bij FC Utrecht na grensoverschrijdend gedrag. Fraser, die eerder trainer was bij ADO Den Haag, Vitesse, Sparta en FC Utrecht, verloor nooit eerder de eerste competitiewedstrijd bij zijn nieuwe club.

