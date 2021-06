WK nog ver weg, toch toernooigevoel bij Bert van Marwijk

Bert van Marwijk wacht de komende tijd een pittig programma met de nationale ploeg van de Verenigde Arabische Emiraten. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Hoewel Bert van Marwijk al bijna een half jaar terug is als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten, heeft hij nog geen wedstrijd om het echie gehad. Die schade wordt de komende dagen in sneltreinvaart ingehaald, want met vier WK-kwalificatie-interlands in dertien dagen tijd gaat de Nederlander met het Arabische land een hectische en cruciale fase in op weg naar het eindtoernooi in Qatar. Met een thuiswedstrijd tegen Maleisië wordt het intensieve vierluik donderdag afgetrapt.