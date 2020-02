Kuipers over penaltymoment bij Ajax-PSV: ’Geen duidelijke fout’

Scheidsrechter Björn Kuipers legde een duel tussen Ajacied Sergiño Dest en PSV’er Olivier Boscagli niet uit als een penalty. „Vanuit mijn positie zag ik dat Dest op Boscagli af gaat, en tegen hem aan springt. Een soort ’heupmoment’. Dat vind ik dus helemaal niets”, aldus de arbiter bij Fox Sports.

Nadat hij de beelden van achter het doel had gezien, stelde Kuipers zijn mening wel iets bij. „Nu heeft een strafschop mijn voorkeur, omdat Boscagli zijn been uitsteekt. Maar het blijft een moment waarover je twijfelt, ja of nee. Bas Nijhuis, (de videoscheidsrechter van dienst, red.) moet op de knop drukken als hij het een duidelijke fout van mij vindt. En dat was voor hem ook niet zo.”

Kuipers werd door Nijhuis dan ook niet naar de zijkant van het veld geroepen om de situatie terug te kijken. „We gaan nooit naar de monitor als het een twijfelgeval is, we gaan alleen naar de monitor als we een duidelijke fout hebben gemaakt”, legde de scheidsrechter uit. „Gelukkig heeft het geen gevolgen voor het eindresultaat gehad, daar ben ik wel blij mee. Als Bas mij had geroepen, had ik een strafschop gegeven. Maar Bas heeft het, op basis van de regels, goed gedaan.”

