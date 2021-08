Daverende stunt Nederlandse estafettemannen met olympisch zilver

Het kwartet Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela moesten alleen hun meerdere erkennen in de VS.

De Nederlandse mannen verpulverden met 2.57,18 hun eigen Nederlands record. Ze waren slechts anderhalve seconde langzamer dan de Amerikanen: 2.55,70.

In de serie liepen de mannen al een Nederlands record van 2.59,06. Het was voor het eerst dat de sprinters onder de grens van 3 minuten doken.

Terrence Agard, Liemarvin Bonevacia, Tony van Diepen beseffen dat ze zilver hebben gepakt. Ⓒ HH/ANP

Starter Bonevacia was het langzaamst in zijn ronde en bij de wissel kwam hij bovendien ten val. Hij hinderde Agard echter niet en Agard begon aan een inhaalrace. Nederland lag al snel op de derde plaats en een medaille lonkte na een goede ronde van Van Diepen. Angela maakte het karwei af; hij klopte op de finish Bayapo Ndori uit Botswana. Het viertal uit Botswana was 0,09 langzamer.

De Nederlandse mannen vierden vervolgens uitvoerig feest en werden ook gefeliciteerd door de estafettevrouwen, die kort daarvoor ook de finale van de 4x400 meter hadden gelopen.

De estafetteploeg op de 4x400 meter deed in aanloop naar de Spelen van Tokio al van zich spreken op twee internationale toernooien. Het mannenteam met Jochem Dobber, Bonevacia, Angela en Van Diepen, veroverde in mei goud op de WK estafette in het Poolse Chorzow. Hetzelfde viertal greep in maart ook al het goud op de 4x400 meter bij de EK indoor in het Poolse Torun.