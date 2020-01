Koen de Kort doneert voor Australië: ’Een dollar per renner die ik voor blijf’

„Elke etappe ga ik proberen zoveel mogelijk renners voor te blijven. Voor elke coureur die ik achter mij houd, doneer ik een dollar aan de slachtoffers. En dat geldt ook zondag voor het eindklassement, dus in totaal zijn er inclusief de zes etappes, zeven klassementen waar dit voor telt. En ja, ik ga extra mijn best doen om zo kort mogelijk te eindigen en ga ervan uit dat veel renners me een beetje helpen om zoveel mogelijk geld te betalen”, aldus De Kort, die bij een ritzege 139 renners achter zich laat.

Los van de actie van De Kort zal het totale prijzengeld van morgen tijdens de Schwalbe Classic al worden gedoneerd. „Tevens zullen er shirtjes worden gesigneerd en verkocht worden om extra geld binnen te halen. Maar ik wilde ook nog iets persoonlijks doen met een uitdaging die misschien ook nog interessant is om te volgen.”