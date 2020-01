PSV rondt transfer Pereiro naar Cagliari af

De 24-jarige aanvaller uit Uruguay vertrekt na ruim vier jaar uit Eindhoven. In 118 Eredivisie-duels kwam hij 44 keer tot scoren voor de Brabantse club.

Pereiro kwam dit seizoen amper nog in actie. Hij startte slechts één keer in de basis in de Eredivisie. In drie invalbeurten wist hij wel twee goals te maken. Afgelopen zomer ketste een transfer naar Spartak Moskou af. Pereiro werd de afgelopen weken al in verband gebracht met FC Cincinnati en Aston Villa.

Het contract van de Uruguayaan liep na dit seizoen af bij PSV.

