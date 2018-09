AS Monaco bindt succescoach Jardim

Jardim (42) kende een uitstekend seizoen met zijn jeugdige ploeg. De Monegasken veroverden hun eerste landstitel sinds 2000. In de Champions League haalde de ploeg van Jardim met aantrekkelijk voetbal de halve finales. Daarin was Juventus te sterk. In 2015 en 2016 sloot Monaco het seizoen in Frankrijk af op de derde plaats.

Jardim had eerder in eigen land Sporting Lissabon, Beira-Mar, Braga en Camacha onder zijn hoede. De Portugees was ook een half seizoen werkzaam bij het Griekse Olympiakos. In 2014 volgde hij de Italiaan Claudio Ranieri op bij AS Monaco.