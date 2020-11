’Lampard zal juiste snaar weten te raken bij Ziyech’

Hakim Ziyech heeft zijn eerste doelpunt in de Premier League. Tegen Burnley maakt hij de 0-1. Ⓒ FOTO REUTERS

AMSTERDAM - De laatste week van oktober was de week van Hakim Ziyech. De nieuwe spelmaker van Chelsea stal eerst de show in Rusland, tijdens de Champions League-ontmoeting met Krasnodar, en dirigeerde de Londenaren zaterdag in de Premier League langs Burnley. Voormalig Chelsea-speler Boudewijn Zenden zag het met genoegen aan. „Hakim staat er op dit moment goed op in Engeland, en dat is alleen maar mooi.”