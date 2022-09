Vitesse mikt op Phillip Cocu

Na zijn ontslag bij Derby County bijna twee jaar geleden zit de oud-international zonder club. Bronnen rond Vitesse bevestigen dat Cocu gesprekken voert met de Arnhemse club, zoals eerder bericht door De Gelderlander.

Cocu is oud-speler van Vitesse, waarvoor hij tussen 1990 en 1995 actief was. Bij PSV en FC Barcelona stootte de geboren Eindhovenaar door naar de top. Uiteindelijk kwam Cocu tot 101 interlands. Als trainer begon Cocu bij PSV, waar hij in vijf seizoenen driemaal kampioen werd. Buitenlandse avonturen bij Fenerbahce en Derby County waren minder succesrijk.

Thomas Letsch Ⓒ Pro Shots

Vitesse is op zoek naar een nieuwe trainer na het tussentijdse vertrek van Thomas Letsch naar Bundesliga-hekkensluiter VfL Bochum. De club staat na een slechte competitiestart slechts veertiende met vijf punten uit zeven duels. Een van de eisen van Cocu zou zijn, dat Vitesse zich substantieel versterkt in januari. Het is de vraag of daar financiële ruimte voor is bij de Arnhemmers, die sinds kort in handen zijn van de Common Group van Coley Parry.