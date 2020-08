Oud-wereldkampioen Jenson Button: ’Max Verstappen vermorzelt zijn teamgenoten’

„Als je Max de laatste twee jaar vergelijkt met zijn teamgenoten, dan vermorzelt hij ze gewoon”, stelt Button in de podcast In The Fast Lane.

Verstappen was dit jaar tot dusver in alle kwalificaties (zes) sneller dan teamgenoot Alexander Albon. In de races staat het 5-0 voor de Nederlander, want beide Red Bull-coureurs vielen tijdens de eerste Grand Prix in Oostenrijk uit. Vorig jaar lukte het Albon en ook diens voorganger Pierre Gasly slechts een keer om Verstappen af te troeven in een kwalificatiesessie. In 2018 was de Nederlander op zaterdag ook al veelvuldig te sterk voor Daniel Ricciardo (15-5).

Button: „Dat heb ik lange tijd niet gezien in de autosport. Niet meer sinds, ik denk, de dagen van Ayrton Senna en Michael Schumacher. Er is lange tijd geen coureur geweest die zijn teamgenoten zo heeft verslagen. Max heeft geen competitieve teamgenoot. Hij staat er alleen voor. Mogelijk boek je als coureur dan niet zoveel progressie als zou kunnen. Als je teammaat een halve seconde langzamer is, dan kijk en luister je waarschijnlijk niet naar diens set-up van zijn auto. Eigenlijk rijdt hij in een eenmansteam. Dan maakt het moeilijker.”

De Engelsman vertelt dat hij vindt dat Verstappen het geweldig doet en dat hij zoals zo velen zo graag zou zien dat de Limburger de strijd aan kan gaan met Lewis Hamilton. „Maar of het ooit gebeurt? Ik weet het niet”, stelt Button. „Kijkend naar Mercedes denk ik dat het frustrerend is voor Max. Hij won natuurlijk in Silverstone, een geweldig resultaat, maar een week later hoorde je in Barcelona de frustratie over de boordradio. Hij kan ze gewoon niet continu uitdagen, omdat hij daar niet de auto voor heeft. Dat is moeilijk voor hem, maar hij moet gewoon het maximale doen wat hij kan met deze auto.”