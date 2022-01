Fabian de Keijzer krijgt voorkeur onder de lat bij FC Utrecht

De Keijzer en Paes zijn door Hake op de hoogte gebracht van de beslissing, waarbij de twee jaar oudere Paes zeer sportief reageerde richting zijn jeugdige collega. Onder voorbehoud van corona of een blessure gaat De Keijzer uitgerekend in de thuiswedstrijd tegen Ajax zondag zijn Eredivisie-debuut maken.

Er werd de afgelopen tijd flink getrokken aan De Keijzer, die nadacht over zijn toekomst, maar nu dan de kans krijgt bij zijn eigen club FC Utrecht. De wisseling van de wacht is een hard gelag voor Paes, die daarmee voor de derde keer zijn plek onder de lat kwijtraakt. Bij de komst van John van den Brom kreeg Paes tweeënhalf jaar geleden de kans als eerste doelman, wat ten koste ging van David Jensen. Zijn eerste seizoen miste Paes voor de helft door een schouderblessure. FC Utrecht haalde Jeroen Zoet binnen als vervanger, maar de PSV-huurling kwam maar enkele keren in actie, nadat de competitie was stilgelegd door corona.

In het tweede jaar van Van den Brom begon Paes weer als eerste doelman, maar na een coronabesmetting gaf de trainer de voorkeur aan Thijmen Nijhuis. Na het onverwachte vertrek van Van den Brom koos zijn opvolger René Hake in eerste instantie weer voor Paes, maar nadat de doelman lange tijd uit de roulatie was door een hersenschudding besloot Hake vast te houden aan diens vervanger Eric Oelschlägel. Dit seizoen was Paes weer eerste doelman. In de uitwedstrijd tegen Ajax was hij de grote uitblinker, maar tegen AZ, PSV en NAC Breda ging Paes in de fout, waardoor hij voor de derde keer zijn plek kwijtraakt. Bij FC Utrecht wordt De Keijzer al langer gezien als de doelman van de toekomst en nu krijgt de Leusdenaar de kans dit ook waar te maken.