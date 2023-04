Simons: ’Neymar heeft voor me gezorgd’

„Neymar kende ik al van Barcelona. Hij heeft een beetje voor me gezorgd toen ik op mijn zeventiende bij PSG kwam. Ik ben wel eens met hem gaan eten en hij heeft ook veel met me gepraat en adviezen gegeven. Met hem heb ik nog altijd contact.”

Onder de indruk

De bevestiging van de komeetachtige ontwikkeling van Simons was zijn plek in de Oranje-selectie voor het WK in Qatar, waar hij zijn debuut voor het Nederlands elftal maakte. „Je hoopt altijd op meer minuten, maar uiteindelijk heb ik wel mijn debuut gemaakt als jongste speler ooit van Oranje in de knock-outfase van het WK. Ik hoop dat er nog veel wedstrijden volgen. Het is een droom om voor het Nederlands elftal te spelen en dan vooral ook prijzen winnen”, aldus de PSV’er, die onder de indruk was van het samenspel van Barcelona-ster Frenkie de Jong.

„Wat een speler is Frenkie de Jong. Ik had hem natuurlijk veel gezien op televisie, maar nu heb ik hem live meegemaakt en ik hoop dat ik nog veel jaren kan spelen met hem op het middenveld. Het is speciaal om te zien hoe hij het voetbal begrijpt en hoe hij zich beweegt en dribbelt.”

Lees hier het volledige interview met Xavi Simons in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van zaterdag 22 april