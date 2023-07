Ajax polst spits Serhou Guirassy

De 1,87 meter lange, in het Franse Arles geboren, aanvaller die een prijskaartje van vijftien miljoen euro om zijn nek heeft, is eigendom van VFB Stuttgart en zou een overstap naar Amsterdam wel zien zitten. In de zomer van 2022 maakte Guirassy voor tien miljoen euro de overstap van Stade Rennes naar Stuttgart. In 28 duels scoorde hij 14 keer en leverde hij twee assists.

