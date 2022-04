Kökcü inspirator van Feyenoord bij ruime zege in Almelo

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Feyenoord incasseerde in Almelo wel de snelste tegengoal van dit seizoen. Binnen een minuut lag de bal al achter doelman Ofir Marciano. Dat het er op het tot vlak voor het beginsignaal gesproeide en korte kunstgras van de thuisclub wat sneller aan toe kan gaan is bekend, maar dit ging zelfs voor het thuispubliek wel héél snel.

Sinan Bakis (l.) zette Heracles al vlug op voorsprong. Ⓒ ANP / ANP

Het begon bij een simpele onderschepping door Marcus Pedersen, die de bal onnodig verspeelde en zijn medeverdediger Gernot Trauner op het verkeerde been zette. Trauner werd op de achterlijn gepasseerd en uit de teruggetrokken voorzet kon Heracles-aanvaller Sinan Bakis scoren. Daar wist hij zelf weinig van, omdat hij slechts in de baan van het schot van Lucas Schoofs stond.

Met luttele seconden nog op de klok was dit geen gevalletje ‘oververmoeidheid’ na een zware Europese avond tegen Slavia Praag een paar dagen eerder. Het was ook niet zo dat weer met de vinger naar Marciano kon worden gewezen, want die was kansloos.

Automatische piloot direct weer uit

Het zorgde er wel voor dat meteen alle spelers van Feyenoord zich realiseerden dat in Almelo niet op de automatische piloot even de punten konden worden binnengehaald. De wake up call was er meteen en op een volwassen manier stelden de Rotterdammers orde op zaken.

Dat gebeurde onder aanvoering van Orkun Kökcü, die zoals vaak dit seizoen voor de creatieve momenten zorgde. De Turks international zette zelf de aanval op waaruit hij zou scoren. Het was een veel gezien momentje vooruitdenken van Kökcü, die in de kleinste ruimtes kan spelen en wiens handelingssnelheid blijft verbeteren. Via doelman Koen Bucker ramde hij de bal in het dak van het doel: 1-1.

Kökcü nam zijn ploeg bij de hand. Ⓒ ANP/HH

Daarna maakten Reiss Nelson en Guus Til er voor de pauze nog 1-3 van. Voor Til was het meteen zijn laatste actie van de wedstrijd, want hij was even eerder al geblesseerd geraakt en stortte na zijn doelpunt helemáál ter aarde. Jens Toornstra was net als tegen Slavia Praag zijn vervanger.

Het blijft natuurlijk een aparte situatie dat de aanvoerder van Feyenoord met grote regelmaat op de bank begint. In Almelo was Marcos Senesi de eerste 45 minuten de man die de aanvoerdersband droeg. Op het moment dat Toornstra het veld in kwam nam die de band als eerste ‘captain’ weer over. Toch is het seizoen van de routinier, die afgelopen week 33 jaar werd, niet zo verontrustend als het soms lijkt. Toornstra heeft al 42 wedstrijden achter zijn naam staan, competitie en Conference League bij elkaar opgeteld. Hij heeft bovendien vijf goals achter zijn naam staan en brengt als dertiger nog elke wedstrijd veel energie in het team.

Zo wordt Toornstra ook meer gebruikt dan Alireza Jahanbakhsh, die op 35 duels (inclusief fors wat invalbeurten) staat. De Iraanse international is voorbijgestreefd door Reiss Nelson, die vooral door zijn snelheid een belangrijk wapen in de voorhoede van Feyenoord is. Als hij die snelheid nu ook nog koppelt aan een hoger rendement, wordt de kans groot dat Feyenoord langer met hem door wil.

Reiss Nelson

In de afronding blijft Nelson pover en daar moet hij een slag gaan maken, wil hij niet het eeuwige verhuurtalent van Arsenal blijven. Cyriel Dessers stond bij vlagen te mopperen in het strafschopgebied van Heracles, omdat hij werd overgeslagen door de vleugelspitsen van Feyenoord. Dessers vindt het prima als zijn medespelers voor eigen geluk gaan, maar niet als de ballen in de lege tweede ring van het Heracles-stadion vliegen.

Patrick Walemark maakte de 1-4. Ⓒ ANP/HH

In Almelo waren de tribunes verre van maximaal bezet. Heracles kampt net als NEC met beperkingen sinds het onderzoek naar stadionconstructies. Alleen de seizoenkaarthouders mogen opdraven. Voor de uit-supporters is helemaal geen plek. Daardoor was het bij alle drie de doelpunten van Feyenoord doodstil telkens doodstil in het stadion.

Kökcü stond in de tweede helft ook nog aan de basis van de 1-4, die door invaller Patrick Walemark werd geproduceerd. Het product van Varkenoord liet daarmee nog maar weer eens zien dit seizoen een geweldige groei te hebben doorgemaakt in Rotterdamse dienst.

In het restant van het duel kwam Feyenoord geen enkel moment meer in de problemen, waardoor de ploeg van Slot FC Twente en AZ weer even pas op de plaats laat maken in de strijd om plek 3.