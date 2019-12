Premier League: De Bruyne en City rollen Arsenal op

Manchester United heeft in eigen huis niet kunnen winnen van Everton. De club van coach Ole Gunnar Solskjaer bleef steken op 1-1 en staat met 25 punten op een straatlengte achterstand van koploper Liverpool.

United kwam op achterstand door een eigen doelpunt van Victor Lindelöf. In de tweede helft zette de thuisploeg druk en kwam de gelijkmaker via invaller Mason Greenwood. Hij schoot de bal uit een voorzet van Daniel James goed binnen. In het slotoffensief lukte het Manchester niet meer om te scoren.

Spurs

Tottenham Hotspur won met 2-1 bij Wolverhampton Wanderers en passeerde United. De Spurs staan vijfde met 26 punten.

Toby Alderweireld (l) en Moussa Sissoko vieren overwinning van Tottenham. Ⓒ REUTERS

De Spurs van coach José Mourinho herstelden zich van de nederlaag (3-1) afgelopen woensdag bij Bayern München. Lucas Moura had Tottenham op voorsprong gebracht, maar via Adama Traoré werd het in de tweede helft gelijk. Jan Vertonghen bezorgde de Spurs op aangeven van de net daarvoor ingevallen Christian Eriksen alsnog de zege.

City

Manchester City is slechts één helft voluit moeten gaan om Arsenal in Londen met 3-0 te verslaan. Kevin De Bruyne had daarbij de hoofdrol met twee doelpunten en een assist. City deed wat het moet doen om de achtervolging op Liverpool vol te houden. Maar het gat met de koploper, die zaterdag Watford met 2-0 versloeg, blijft immens: 14 punten.

Al binnen twee minuten stond Manchester City in het Emirates Stadium op voorsprong. Belgisch international De Bruyne schoot de bal uit een voorzet van Gabriel Jesus knap binnen. Na een kwartier leek een afgang voor Arsenal zich aan te kondigen. Raheem Sterling maakte de 2-0, ditmaal met de Belg in de rol van aangever. Nog voor rust was De Bruyne opnieuw belangrijk met zijn tweede en City's derde doelpunt.

Op de ranglijst moet Manchester City ook Leicester voor zich dulden, al kwam die ploeg zaterdag niet verder dan 1-1 tegen Norwich City.

