Premier League: Gelijkspel United, Spurs pakt zege

Manchester United heeft in eigen huis niet kunnen winnen van Everton. De club van coach Ole Gunnar Solskjaer bleef steken op 1-1 en staat met 25 punten op een straatlengte achterstand van koploper Liverpool.

United kwam op achterstand door een eigen doelpunt van Victor Lindelöf. In de tweede helft zette de thuisploeg druk en kwam de gelijkmaker via invaller Mason Greenwood. Hij schoot de bal uit een voorzet van Daniel James goed binnen. In het slotoffensief lukte het Manchester niet meer om te scoren.

Spurs

Tottenham Hotspur won met 2-1 bij Wolverhampton Wanderers en passeerde United. De Spurs staan vijfde met 26 punten.

De Spurs van coach José Mourinho herstelden zich van de nederlaag (3-1) afgelopen woensdag bij Bayern München. Lucas Moura had Tottenham op voorsprong gebracht, maar via Adama Traoré werd het in de tweede helft gelijk. Jan Vertonghen bezorgde de Spurs op aangeven van de net daarvoor ingevallen Christian Eriksen alsnog de zege.

City

Arsenal trapt om 17.30 in eigen huis af tegen City. De formatie van Pep Guardiola kende in de Champions League een goede generale. Bij Dinamo Zagreb werd er met ruime cijfers gewonnen (1-4).

Bij Arsenal loopt het ook na het ontslag van trainer Unai Emery nog niet zoals gewenst. Freddie Ljunberg heeft de ploeg tijdelijk in zijn handen, maar heeft uit vier duels pas één keer gewonnen.

